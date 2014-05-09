Сепаратисты не смогли договориться, поэтому "референдум" в Харькове 11 мая не состоится - СМИ

19:55, 09 мая 2014
Политика
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Харьковские сепаратисты отказались от проведения 11 мая референдума в области, поскольку не смогли согласовать с Донецком и Луганском вопросы, выносимые на голосование.

референдум Харьков

Об этом сообщает РИА «Новости», цитируя координатора движения "Юго-Восток", сепаратиста Юрия Апухтина.

"Референдум в Харькове 11 мая не состоится в связи с тем, что те вопросы, которые выносятся на референдум в Луганске, Донецке и Харькове совершенно разные, и мы не смогли найти общую позицию по этим вопросам", - сказал он.

И пояснил, что в Донецке и в Луганске поставлен вопрос о признании государственного суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики, тогда как в Харькове требуют федерализации Украины и расширения полномочий юго-восточного региона.

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