В горсовете Мариуполя опровергают информацию о подрыве террористами водонапорной башни

Как сообщил руководитель пресс-службы горсовета Олег Калинин 0629 из-за паники среди населения в Мариуполе якобы увеличился забор воды в 2 раза, что и стало причиной отсутствия воды в кранах. Насосы просто не справлялись.

В Горводоканале заверили, что уже через 2 часа водоснабжение города будет восстановлено в нормальном режиме. Там заверили, что никаких диверсий на водоводе не было - это просто слухи.

Ранее депутат мариупольского горсовета Александр Ярошенко сообщил, что террористы подорвали водонапорную башню в Мариуполе.

"Только что в Мариуполе сепаратисты взорвали водононапорную башню. Очень скоро в городе не будет воды. В Мариуполь едет большая колонна сепартистов из Славянска и Краматорска и если Киев не вмешается, то здесь будет хаос....", – сказал Ярошенко в комментарии Gordonua.com.

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. В ходе спецоперации по освобождению горсовета задержаны несколько человек.

В тот же день министр внутренних дел Аваков заявил, что в результате операции ситуацию в Мариуполе взята под контроль.

Сегодня сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.