Погибших и раненых среди военнослужащих ВСУ в ходе боев в Мариуполе нет - Минобороны

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник.

«В настоящее время ни погибших, ни раненых среди военнослужащих Вооруженных сил, которые находятся в Мариуполе, нет», - сказал он.

Сеник добавил, что военнослужащие не принимают непосредственного участия в АТО, а стоят для прикрытия основных сил, задействованных в операции, контролируют блокпосты на подъездах к городу.

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. В ходе спецоперации по освобождению горсовета задержаны несколько человек.

В тот же день министр внутренних дел Аваков заявил, что в результате операции ситуация в Мариуполе взята под контроль.

Сегодня мариупольский сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.Читайте такжеВ Мариуполе около 20 террористов были уничтожены, 4 взяты в плен - Аваков

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что сегодня в Мариуполе около 60 вооруженных террористов атаковали горотдел милиции. Нападающие попытались захватить здание без каких-либо предварительных требований. В здании начался бой, который перешел в полномасштабное боевое столкновение.

В результате боя были убиты около 20 террористов, еще четырех взяли в плен.

Он также добавил, что одного милиционера застрелили и пятеро были ранены.