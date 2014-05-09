Меркель: Германия и ЕС никогда не смирятся с российской аннексией Крыма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз никогда не смирятся с российской аннексией Крыма.

Как передает «Немецкая волна», об этом она сказала в интервью телекомпании ARD.

"Мы не можем продолжать вести дела, как будто ничего не случилось", - подчеркнула Меркель.

Одновременно она отметила, что в вопросе о Крыме необходимо проявлять терпение. Глава правительства ФРГ напомнила, что странам Балтии и Германии тоже понадобилось много времени, чтобы добиться соответственно независимости и воссоединения.

Канцлер обвинила Россию в том, что, аннексировав Крым, она попрала сам фундамент европейской политики, кропотливо выстраивавшийся с 1945 года.

"Фундамент европейской послевоенной политики - это уважение территориальной целостности каждого государства, и вот этот фундамент был не только поставлен под вопрос, а просто проигнорирован. Для Европы - это не только очень опасно, это просто недопустимо, поскольку все, что мы кропотливо выстраивали с 1945 года, может быть очень быстро разрушено. Здесь мы не можем идти на компромиссы, вещи нужно называть своими именами", - подчеркнула федеральный канцлер.

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Затронув вопрос о ситуации на остальной части Украины, Меркель указала, что "промежуточная цель - обеспечить проведение 25 мая свободных выборов президента, в которых сможет участвовать как можно больше людей".

Она предупредила, что если с проведением выборов на Украине возникнут проблемы, а попытки дестабилизировать ситуацию в этой стране будут продолжаться, то Евросоюз введет против России дополнительные санкции.

Меркель подчеркнула, что санкции - это не самоцель. Это, по ее словам, "реакция, которая следует, когда мы считаем, что политические усилия пока не привели к успеху".

Она отвергла мнение о том, что санкции ЕС против РФ могут оказаться мягче американских, пояснив, что экономические связи между ЕС и Россией - значительно интенсивнее, чем между Россией и США, и поэтому на первый взгляд менее жесткие санкции со стороны европейцев возымеют столь же сильное действие, как и формально более жесткие - американские.

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На вопрос о том, намерена ли Меркель призвать власти в Киеве к свертыванию военной операции на востоке Украины после того, как президент РФ Владимир Путин призвал сепаратистов отложить "референдум" о статусе Донецкой области, федеральный канцлер ответила, что ситуация в Украине обострялась на протяжении многих дней, и поэтому нельзя ожидать, что все, что предпринимает украинская сторона для восстановления контроля над восточными областями, будет сразу прекращено.

"С одной стороны, каждое государство имеет право ссылаться на монополию на применение силы, с другой - нужно действовать умно. Найти серединный путь, безусловно, непросто", - резюмировала Меркель.

