Террористы в Мариуполе издеваются над телами погибших военных - депутат

Террористы в Мариуполе издеваются над телами погибших военных. В частности, погибшему командиру Днепропетровской бригады отрезали уши и выкололи глаза.

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат, кандидат в Президенты Украины Олег Ляшко, который сейчас находится в Мариуполе.

"Снайперы убили нашего командира Днепропетровской бригады Сергея Демиденко. Тяжело ранен командир части Нацгвардии Сергей Савинский. Начальника мариупольской милиции Валерия Андрощука не можем найти, он отстреливался до последнего", - пишет он.

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"По свидетельствам очевидцев, террористы издевались над телом погибшего Демиденко, ему - уже мертвому - отрезали уши и выкололи глаза. Изверги!", - добавляет Ляшко.

Также он сообщает, что помещение УВД Мариуполя полностью сгорело.