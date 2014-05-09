В Луганской области создают отряды пограничной самообороны

В Луганской области для усиления охраны границы и пунктов пропуска создаются отряды пограничной самообороны.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, в связи с блокированием работы подразделений охраны государственной границы и пунктов пропуска, захватом пограничных нарядов, нападением на персонал пункта пропуска «Изварино», Союзом ветеранов пограничных войск и небезразличных жителей Луганщины выражена инициатива о создании отрядов пограничной самообороны.

В ГПСУ отметили, что главной задачей таких подразделений станет поддержка стабильности в пограничье, помощь пограничникам при выполнении ими задач по охране границы и поддержка в случае вооруженного нападения на пункты пропуска.

На данное время работа активистов сосредоточена на созданных блок-постах перед пунктами пропуска для надежной защиты границы в пределах Луганской области. Такие общественные объединения планируется уже в ближайшее время создать в Красной Таловке, Меловом, Беловодске и Краснодоне. В ГПСУ также выразили надежду, что инициативу луганчан подхватят в других пограничных областях Украины.