В СНБО пожар возле столичного телецентра назвали "классической диверсией"

Вещание телеканалов восстановлено, пожар возле Киевской телебашни за несколько часов локализовали.

Об этом на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар

"Логика российских спецслужб до сих пор базируется на учении Ленина о первоочередных «почте, телефоне, телеграфе»", - написала она.

Читайте такжеСотрудники НТКУ назвали свои версии причин пожара в тоннеле Киевской телебашни

Сюмар напомнила, что еще вчера правоохранительные структуры взяли под усиленную охрану телевышку и другие объекты критической инфраструктуры в Киеве.

"На территорию «карандаша» на Сырце диверсантам попасть не удалось. Поэтому, по предварительным данным, подожгли кабели в колодце, доступ к которому есть с улицы, бросив внутрь зажигательную смесь. Знают про такие колодцы только профи... Классическая диверсия", - сказала Сюмар.

Напомним, 2 мая активисты Майдана пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой находится руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Они требовали встречи с начальником Александром Пивнюком: чтобы тот немедленно занялся вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины. Пивнюк по телефону ответил активистам, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать.

"Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.

Пикетчики ему не поверили.