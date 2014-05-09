В СНБО пожар возле столичного телецентра назвали "классической диверсией"
Сюмар отметила, что пожар локализовали за несколько часов.
Вещание телеканалов восстановлено, пожар возле Киевской телебашни за несколько часов локализовали.
Об этом на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар
"Логика российских спецслужб до сих пор базируется на учении Ленина о первоочередных «почте, телефоне, телеграфе»", - написала она.
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Сюмар напомнила, что еще вчера правоохранительные структуры взяли под усиленную охрану телевышку и другие объекты критической инфраструктуры в Киеве.
"На территорию «карандаша» на Сырце диверсантам попасть не удалось. Поэтому, по предварительным данным, подожгли кабели в колодце, доступ к которому есть с улицы, бросив внутрь зажигательную смесь. Знают про такие колодцы только профи... Классическая диверсия", - сказала Сюмар.
Напомним, 2 мая активисты Майдана пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой находится руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Они требовали встречи с начальником Александром Пивнюком: чтобы тот немедленно занялся вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины. Пивнюк по телефону ответил активистам, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать.
"Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.
Пикетчики ему не поверили.