Среди организаторов столкновений в Одессе 2 мая были бывшие милиционеры

Как сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины, один из свидетелей сообщил, что задержанный 6 мая гражданин Украины Сергей Долженков, который с 2009 по 2012 год работал оперуполномоченным Одесского городского управления милиции, «известный в городе по кличке «Капитан Какао», занимался «организацией массовых беспорядков через Интернет».

По подозрению в активном участии в подготовке массовых беспорядков в Одессе 2 мая были задержаны еще три гражданина Украины: Николай Серебряков (задержан при попытке пересечь государственную границу Украины), депутат Одесского городского совета, бывший сотрудник милиции Сергей Бовбалан и Артем Давыдченко.

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В милиции отметили, что “на данное время продолжаются следственные и розыскные мероприятия, направленные на разоблачение и задержание других организаторов трагических событий 2 мая в Одессе, а также - на определение источников финансирования организации массовых беспорядков”.

Справка УНИАН. 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В этом здании начался пожар, в результате которого также погибли люди. В целом погибли 46 человек, более 200 были ранены.

В СБУ сообщили, что столкновение и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных воинских формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из России.