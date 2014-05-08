На Институтской опять горели шины: Самооборона заставила свидетеля стереть видео

Как объяснили эти двое мужчин корреспонденту УНИАН, они сделали это в знак протеста против того, что двух их товарищей сегодня забрали в милицию.

В то же время майдановцы не захотели рассказывать о подробностях задержания.

При этом к этим мужчинам подходили другие члены Самообороны Майдана, чтобы поинтересоваться, что произошло. На что мужчины ответили, что получили соответствующий приказ.

Как стало известно позже, в ходе инцидента с горящими шинами на улице Институтской в Киеве люди в камуфляже, которые назвались членами Самообороны, заставили мужчину с фотоаппаратом стереть видео, на котором было снято, как они зажигали шины и выясняли, кто дал приказ их поджечь.

Как передает корреспондент УНИАН, около десяти человек в камуфляже окружили молодого мужчину с фотоаппаратом, который назвался кинодокументалистом, и заставили его стереть видео.

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На замечание корреспондента УНИАН о том, что место съемки является публичным и они не имеют права выдвигать такие требования, люди в камуфляже заявили: «Мы не «беркуты». Мы же не разбили фотоаппарат. Мы просто просим стереть видео. А ты уходи отсюда, гуляй».

Как пояснил один из людей в камуфляже, мужчина лет 50-ти, шины были подожжены в знак протеста против того, что вчера, по его словам, без объяснения причин были арестованы три активиста Самообороны Майдана.

«Их пригласили в Печерское райотделение милиции для дачи объяснений и не выпускают до сих пор», - сказал этот мужчина.

Споры между членами Самобороны по поводу того, почему шины подожгли, он пояснил несогласованностью действий обитателей Майдана: «Эти подожгли, а те внизу узнали об этом. Вот и прибежали».

Между тем шины на Институтской уже догорели.