Тягнибок требует от России компенсаций за военные преступления

Об этом Олег Тягнибок заявил в ходе встречи с жителями Тернопольщины.

По его словам, путинская Россия активно эксплуатирует антифашистскую риторику и победу над нацизмом, однако эта победа является общей заслугой всех народов, входивших в состав антигитлеровской коалиции - в том числе, украинцев.

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«Антифашистская риторика и победа над нацизмом является сейчас фактически обоснованием захватнической политики Путина на постсоветском пространстве, в частности в Украине. 9 мая путинские диверсанты планируют осуществить на нашей территории новые провокации и диверсии, которые призваны оправдать российскую военную агрессию против Украины. Прав был Уинстон Черчилль, который предостерегал, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами», - заявил Тягнибок.

По словам кандидата в президенты, страны Запада не имеют права повторять ошибки, которые привели к началу Второй мировой войны, и должны прекратить «попустительство новейшему фашисту Путину, который грезит восстановлением советской империи».

«Игнорирование московской агрессии грозит новой мировой войной, но в гораздо более ужасных формах, поскольку агрессор обладает ядерным оружием. Подобно Германии после Второй мировой войны, Россия должна ответить за нарушение международного права, военную агрессию, военные преступления, преступления против человечности, в том числе этнические чистки (которыми уже занялся и продолжает осуществлять фашистский режим Путина), и выплатить компенсации Украине и всем государствам, ставшими объектами российской агрессии», - заявил Тягнибок.

Напомним, в 2010 году Владимир Путин заявил, что Россия могла бы победить фашистов в 1945 году и без участия Украины.