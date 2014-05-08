В Константиновке экстремисты заблокировали редакцию местной газеты - СМИ

Вооруженные люди пришли в редакцию газеты "Провинция" (Константиновка, Донецкая область) с требованием закрыть газету, сообщают Новости Донбасса.

«Донецкая республика» закрывает нашу газету и они пришли для того, чтобы закрыть, опечатать все двери во избежание мародерства и забрать ключи. На вопрос, а будет ли оформлен данный факт на бумаге, ответили: «Все вопросы к командиру, сейчас мы вас к нему проводим», - сообщили журналисты издания.

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Редакция находится в здании городского совета с 1990 года. Здание захвачено сепаратистами с 28 апреля.

Журналисты говорят, что им "советуют выехать из города подальше".