Неизвестные обстреляли прокуратуру в Северодонецке

Об этом в своем Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", около 20.30 в г.Северодонецке было обстреляно здание прокуратуры. Обстрел был демонстративно произведен неизвестными гражданами, которые принялись представляться "Правым сектором", - написал он.

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По данным Тымчука, провокаторы представляют группу экстремистов из более чем 100 человек, которые прибыли сегодня в город. "В ближайшее время не исключаются более масштабные провокации с их участием", - отмечает он.

Портал "Восточный вариант" со ссылкой на пресс-службу Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины заявляет, что сепаратисты захватили здание прокуратуры.

"Захват прошел тихо. Приехали люди с автоматами, зашли в здание и попросили всех выйти", - утверждают журналисты.

"Примерно в 19 часов десяток людей в черной форме с георгиевскими лентами и автоматами штурмовали офис фирмы, расположенную в районе магазина „Мастер" (улица Донецкая). Владельцем которой является активист евромайдана Тарас Потока. Стреляли из автоматов в воздух. В милиции об этих случаях знают. Говорят, что направили оперативно-следственную группу", — добавляют в ЛОО КИУ.