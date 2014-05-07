Диалог или "отмазка": Политолог назвал две версии внезапной смены риторики Путина

Сегодняшняя риторика президента России Владимира Путина о необходимости диалога и призыв перенести намеченный на 11 мая «референдум» о самоопределения регионов может свидетельствовать о том, что он хочет отвести все обвинения от Москвы в случае проведения «референдума» или, наоборот, ищет контактов с новой украинской властью.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, объяснить риторику Путина можно с помощью двух версий.

“Первое - необходимо показать, что Россия хочет диалога, но если сепаратисты проведут «референдум», то Россия может сказать, что она на них не влияет, и все обвинения в адрес РФ по поводу того, что она инспирирует преступления и эти «референдумы» - ошибочные, ложные и не имеют под собой оснований. Таким образом, они отведут от себя любые обвинения, подозрения, ответственность за эти «референдумы», - сказал он.

Читайте такжеСМИ: Путин теряет контроль над сепаратистамиВторой вариант, по мнению Карасева, заключается в том, что Путин понимает безуспешность идеи проведения «референдумов» на Востоке Украины.

“Очевидно, (Путин) понимает, что не получится там эти «референдумы» (провести), юридически они ничтожны, политически тоже будут ничтожны... Тем более, что власть потихоньку берет под контроль ситуацию (на Востоке): и Славянск, и Мариуполь. Поэтому Путин, наверное, понимает, что все-таки силовики там постепенно наводят порядок и зачищают регион... Понимает, что дело идет к выборам, и что нужно искать контакты с новой властью. Во-вторых, показать, что Россия миролюбивая, что готова к диалогу. Это такая замануха для киевской власти, которая должна остановиться, до конца не идти, не проводить до конца АТО, а пытаться договариваться с народными губернаторами, мэрами другими”, - считает Карасев.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером заявил, что Москва призывает сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов.

Он также отметил, что Россия поддерживает предложение провести международный «круглый стол» по ситуации в Украине.

Кроме того, Путин заявил, что президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая, являются движением в правильном направлении, но граждане страны должны заранее знать, какой будет конституционная реформа.