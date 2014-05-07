Террористы в Славянске это местные отбросы: наркоманы и алкоголики - житель города

Об этом сообщает сайт "Главное", корреспонденту которого удалось пообщаться с семьей, которая вынуждена была уехать из Славянска из-за небезопасной обстановки, сложившейся в городе.

Как рассказал глава семьи, он увез из Славянска жену, ребенка и родителей, так как боялся за их жизни. По его словам, за последние два дня город покинули минимум 400 автомобилей, все его знакомые, друзья уехали из Славянска.

"Не верьте, что жители Славянска - за Россию, за террористов. Это неправда. Те люди, которые ходят по улице с оружием в руках, это местные отбросы: наркоманы и алкоголики, порядочных людей среди них нет", - рассказал мужчина.

Он также подтвердил информацию о том, что в городе находятся чеченцы. При этом, по его словам, на блокпостах они общаются между собой жестами – на языке немых.

"Обстановка в городе тяжелая, люди боятся выходить из домов, если и выходят, то лишь в близлежащий магазин", - рассказал мужчина.

Он также добавил, что магазины практически пусты, продукты не завозят, даже за хлебом выстраиваются огромные очереди.

В свою очередь, мать мужчины, обращаясь к силовикам, находящимся на блокпосту, попросила их как можно скорее войти в город.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители проводят антитеррористическую операцию в Славянске и Краматорске Донецкой области, которые уже несколько недель захвачены террористами.