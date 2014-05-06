В Донецке сепаратисты блокируют воинскую часть и военный лицей

Об этом сообщает сайт новостей Донецка 62.ua.

В сообщении говорится, что в Донецке сепаратистскими силами блокируется часть внутренних войск, расположенная в одном из районов города – Боссе. Там же расположен и военный лицей.

Источник издания сообщает, что попыток совершить нападение на часть, чтобы завладеть оружием, протестующие не предпринимают.

Читайте такжеНа Луганщине около ста террористов блокируют дорогу и обыскивают автомобили

Также сообщается, что дорога у части заблокирована КамАЗом, на месте находится большое количество сепаратистов. Они намерены не дать выйти из части солдатам, чтобы военные не могли принять участие в АТО, проводимой в ряде городов Донбасса.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, во время сегодняшней АТО в Славянске зафиксировано 8 погибших.