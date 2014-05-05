Чубаров: Не исключаю своего задержания в ближайшие дни с последующим арестом

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, в своем комментарии изданию, Рефат Чубаров сказал, что вслед за возбуждением против него уголовного дела в ближайшие дни его могут подвергнуть задержанию и аресту с обоснованием "недопущения экстремистских действий" при подготовке и проведении мероприятий к 70-летию депортации крымскотатарского народа.

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По его словам, на сегодня главе Меджлиса не до конца понятна конечная цель, которую преследуют правоохранительные органы России, возбуждая против него уголовное дело по нескольким статьям УК РФ за события 3 мая.

"Очень широкий диапазон задач может быть поставлен. Начиная от прямого шантажа, завершая далеко идущими планами относительно крымских татар в целом. Я не хотел бы сейчас размышлять, не имея на руках постановления о возбуждении уголовного дела. Однако я не исключаю своего задержания в ближайшие дни с последующим арестом. И не только меня", - сказал он.

Также Чубаров заявил, что самопровозглашенные власти Крыма не собираются никоим образом вести диалог с представителями крымскотатарского народа.

"Они, действительно, не знают ни природу, ни суть крымскотатарского национального движения. Обезглавить движение – это ни в коей мере не означает, что это движение прекратится. Это первое. Второе - надо просто, осознавая суть национального движения крымских татар, предпринимать действия, которые совершенно исключат любые силовые конфликтные ситуации. Надо с ними просто говорить откровенно и открыто. Но этого диалога нет", - добавил он.

Помимо всего вышеуказанного Чубаров сообщил, что Меджлис до сегодня не получил никакого ответа от исполкома городского совета Симферополя на свое уведомление о проведении 18 мая траурных мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине сталинской депортации крымских татар.

Напомним, как сообщал УНИАН назначення Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская, объявила предупреждение председателю Меджлиса Рефату Чубаров о недопущении ведения экстремистской деятельности.