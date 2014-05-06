Глава Донецкой ОГА назвал тему федерализации неактуальной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по итогам заседания глав регионов под руководством вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«У нас отпала тема федерализации, потому что от федерализации община ничего не получит. При этом еще увеличится количество чиновников на местном уровне. Поэтому когда объясняли, что это дополнительная нагрузка для каждого налогоплательщика, люди начинают понимать, что на сегодня тема федерализации уже не актуальна», - сказал Тарута.

По его словам, сегодня больше «играют в Донецкую республику». «У нас играются в Донецке народную республику, но это игра. Фейк, как говорит сегодня молодежь. Но проведение децентрализации - это действительно то, что необходимо», - подчеркнул председатель Донецкой ОГА.

Читайте такжеТема федерализации навязывается Украине официальной Россией - КириленкоКак сказал Тарута, скорейшая передача полномочий местным властям позволит снизить напряженность в регионах.

С ним согласился присутствовавший на совещании мэр Львова Андрей Садовый, отметил, что промедление в вопросе децентрализации - «смерти подобно».

Садовый высказался в пользу не только децентрализации, а и проведения досрочных парламентских выборов и выборов в местные органы власти.

«Сегодня уровень доверия к органам власти критически низкий, поэтому я твердо стою на позиции, что немедленно нужно проводить выборы в Верховную Раду и выборы в органы местного самоуправления», - сказал Садовый.

Как известно УНИАН, вопрос децентрализации власти является ключевым вопросам реформы местного самоуправления, которая началась в марте, когда в правительстве была представлена и одобрена концепция изменений в самоуправлении регионов.

Читайте такжеЖители Донбасса до сих пор не знают, что их регион не может себя прокормитьВ рамках реформы регионам будет предоставлено больше возможностей принимать решения на местном уровне, управлять здравоохранением, коммунальным хозяйством, образованием, гуманитарной сфере и т.д.

Планируется сформировать пакет инструментов финансового характера, которые позволят регионам зарабатывать деньги и часть из них оставлять на местах.

В апреле премьер-министр Арсений Яценюк предложил правительству проработать в рамках реформы местного самоуправления решения о предоставлении регионам права самостоятельно устанавливать региональные налоги и оставлять на местах часть налога на прибыль, который сегодня полностью перечисляется в государственный бюджет.

В правительстве прогнозируют, что процесс децентрализации власти и передачи полномочий на места начнется в полной мере в 2015 году - после того, как парламент примет все необходимые для этого законодательные акты.

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в середине апреля подписал указ, которым поручил Кабинету министров подготовить законопроекты по проведению реформы местного самоуправления.