Чубаров прокомментировал встречу с прокурором Крыма

Об этом он сказал в комментарии изданию «Крым. Реалии».

Чубаров рассказал, что его пригласили в прокуратуру на встречу с заместителем прокурора, причину такого вызова однако не объяснили. В конце концов, предупреждение лидеру Меджлиса зачитала непосредственно прокурор Наталья Поклонская.

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Рефат Чубаров отметил, что не получил от Поклонской копии уведомления. «Она разыграла спектакль и заявила, что 5 мая на встрече в 10:00 я смогу получить копию», - добавил лидер Меджлиса.

Чубаров также рассказал, что просил прокурора зачитать предупреждения на украинском или крымскотатарском языках, которые, согласно «Конституции Республики Крым», на полуострове являются государственными языками.

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В воскресенье прокурор Крыма предупредила Чубарова о «неприемлемости ведения экстремистской деятельности» и пригрозила ликвидацией Меджлиса.