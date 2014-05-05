В Крыму лидер банды "Башмаки" вербует людей для участия в провокациях в Украине - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По данным министерства, для участия в таких операциях он подыскивает лиц из числа бывших участников боевых действий на территории Республики Афганистан, бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины и Российской Федерации, а также работников правоохранительных органов.

«Группы вооружают в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, автоматами «Калашникова», ручными пулеметами «Калашникова» и переносными ракетно-зенитными комплексами», - говорится в сообщении.Читайте такжеСепаратисты из Крыма хотят приехать "на помощь" террористам на восток Украины

МВД располагает информацией, что Чередник уже сформировал две такие диверсионно-террористические группы, численностью до 400 человек каждая, которые действуют сейчас в районе Славянска. «Он самостоятельно возглавляет еще одну такую группу, которая была вооружена 3 мая в одной из воинских частей РФ на территории Крыма. В ближайшее время для предоставления помощи своим сообщникам в Славянске, эта группа во главе с Чередником, планирует пересечь государственную границу Украины», - говорится в сообщении.