В Славянске начались бои возле телебашни
10:13, 05 мая 2014Политика
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Сегодня, 5 мая, утром начались боевые действия у телевизионной башни в Славянске, сообщает ТСН.Ранок.
Информацию о вооруженном конфликте подтверждают корреспонденты ТСН, однако пока что нет проверенных данных о раненых или погибших во время стрельбы.
Читайте такжеПилот обстрелянного над Славянском вертолета: «Это было неожиданно от мирных граждан»Тем временем в соцсетях пользователи пишут о минимум одном погибшем со стороны сепаратистов и нескольких раненых.
Напомним, ночь в Славянске прошла довольно спокойно, но на двух блокпостах произошли небольшие перестрелки. Информации о раненых или погибших с обеих сторон пока нет.
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