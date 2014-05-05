В Славянске начались бои возле телебашни

Информацию о вооруженном конфликте подтверждают корреспонденты ТСН, однако пока что нет проверенных данных о раненых или погибших во время стрельбы.

Читайте такжеПилот обстрелянного над Славянском вертолета: «Это было неожиданно от мирных граждан»Тем временем в соцсетях пользователи пишут о минимум одном погибшем со стороны сепаратистов и нескольких раненых.

Напомним, ночь в Славянске прошла довольно спокойно, но на двух блокпостах произошли небольшие перестрелки. Информации о раненых или погибших с обеих сторон пока нет.