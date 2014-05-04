В Одессе антимайдановцы намерены отомстить проукраинским активистам за погибших соратников

Как передает корреспондент УНИАН, в социальных сетях антимайдан объявил охоту на жителей Одессы, которые принимали участие в проукраинских акциях. Фото распространяются «вКонтакте» вместе с «досье»: домашними адресами, номерами телефонов, информацией о родственниках и друзьях, местом учебы (работы) и т. д.

Инициаторы данной акции называют людей, чьи имена указываются в списках, «боевиками «Правого сектора», «фашистами», «подстилками» и т. д. Обвиняют их в убийствах и призывают к мести. Рядом с фото потенциальных жертв выкладывают фотоснимки обгоревших тел, обнаруженных после пожара в Доме профсоюзов, на Куликовом поле.Читайте такжеПричиной пожара в Доме профсоюзов в Одессе могли стать "коктейли Молотова" террористов

В свою очередь активисты Евромайдана призывают через социальные сети сторонников единства Украины сегодня на любые акции, митинги не выходить.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, к лагерю пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было много людей, начался пожар.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по предварительным выводам, по результатам осмотра места происшествия специалистами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, причиной пожара могли быть «коктейли Молотова», брошенные сверху.Читайте такжеБеспорядки в Одессе профинансированы Арбузовым и Клименко - СБУ

«Во время противостояния экстремистов с милицией правоохранители заставили правонарушителей переместиться на Куликово поле, где те захватили Дом профсоюзов и забаррикадировались. С верхних этажей нападающие начали забрасывать мирных граждан бутылками с зажигательной смесью и вести по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате использования злоумышленниками «коктейлей Молотова» возник пожар. С верхних этажей возгорание распространилось на значительную площадь здания и стало причиной гибели более 40 человек», - отметили в отделе.

По последним данным, в Одессе после столкновений 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.