Госсекретарь США призывает Москву прекратить поддержку сепаратистов в Украине

Государственный секретарь США Джон Керри поприветствовал освобождение группы инспекторов ОБСЕ, назвав это "положительным шагом". Одновременно он подчеркнул, что для деэскалации обстановки этого мало. Керри, который находится с визитом в Киншасе, требует от Москвы отказаться от поддержки сепаратистов в Украине, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство AP.

Кроме того, он упомянул о возможности расширения западных штрафных санкций в случае, если будут признаки дальнейшего вмешательства России в расшатывание ситуации. В Москве, со своей стороны, отвергают обвинения в подстрекательстве сепаратистских настроений и поддержке пророссийских боевиков.

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Сообщается, что в субботу Керри в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсуждал ситуацию в Украине, в частности, и трагедию в Одессе, где в столкновениях и пожаре погибло более 40 человек. Госдепартамент США ранее призвал украинскую власть провести полноценное расследование и наказать виновных в столкновениях в Одессе.

Российские СМИ сообщают, что Лавров в разговоре с Керри требовал от США заставить Украину отказаться от антитеррористической операции, которую в Москве называют "карательной", и освободить главарей сепаратистов. Кроме того, Лавров высказался за укрепление роли ОБСЕ, чтобы "гарантировать выполнение Киевом женевских договоренностей", сообщает информагентство Reuters.