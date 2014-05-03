Под Киевом задержали автомобиль с комплектующими частями к оружию

Сегодня в 8 часов утра на блокпосту на выезде из города Вишневое Киевской области совместный наряд ГАИ, бойцов полка милиции специального назначения и членов отряда Народной самообороны задержали автомобиль "Форд", в салоне которого было обнаружено большое количество комплектующих и запасных частей к автоматам, винтовкам, пулеметам и пистолетам.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, следственно-оперативная группа, прибывшая на место события, изъяла все комплектующие части и направила на экспертизу.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин, местные жители, намеревались "свой товар" вывезти из города и продать на одном из стихийных рынков столицы.

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Следственным отделом Киево-Святошинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются пути поступления и сбыта комплектующих к оружию.