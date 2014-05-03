РФ планирует устроить беспорядки не только на Востоке Украины - Крутов

Антитеррористический центр получает информацию о попытках организации беспорядков, кроме восточных областей, в других регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеВ Горловке правоохранители предотвратили отравление питьевой воды

По его словам, планом антитеррористической операции предусмотрено решение проблем в других регионах, поскольку поступает информация о том, что со стороны России планируется усиление террористической деятельности на территории Украины, которая не ограничивается Донецкой и Луганской областями.

“Потому потенциально мы готовы к более жесткому развитию ситуации в других регионах”, - заверил Крутов.