Руководитель АТО не подтверждает гибель самопровозглашенного "мэра" Славянская Пономарева
Первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов не подтверждает гибель самопровозглашенного мэра Славянска Вячеслава Пономарева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крутов сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
“Я не подтверждаю, что он мертв. Но нами сейчас задержан приближенный человек к одному из организаторов диверсионной группы Генерального разведывательного управления России по прозвищу “Абвер” - задержан его ближайший помощник”, - сказал Крутов.
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Он отметил, что в данное время с этим человеком проводится комплекс оперативно-следственных действий.
“И мы надеемся, что будем иметь много информации о том, как подготовлена диверсионная деятельность соседнего государства на территории Украины”, - добавил Крутов.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля митингующие, захватившие горотдел милиции, заявили, что городской председатель Славянска Неля Штепа покинула город. Один из митингующих - Вячеслав Пономарев заявил, что полномочия мэра Славянска теперь будут исполнять он.
15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.
2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.
2 мая в Антитеррористическом центре при СБУ сообщили, что контрразведка СБУ установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы Игоря Стрелкова (офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина).
Диверсантом с позывным «Абвер» («Адлер»), который фактически является правой рукой «Стрелка», является гражданин РФ Здрилюк Сергей Анатольевич. Этот человек имеет также паспорт гражданина Украины
Среди прочего, установлена причастность «Абвера» к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.