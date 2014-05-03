Руководитель АТО не подтверждает гибель самопровозглашенного "мэра" Славянская Пономарева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крутов сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Я не подтверждаю, что он мертв. Но нами сейчас задержан приближенный человек к одному из организаторов диверсионной группы Генерального разведывательного управления России по прозвищу “Абвер” - задержан его ближайший помощник”, - сказал Крутов.

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Он отметил, что в данное время с этим человеком проводится комплекс оперативно-следственных действий.

“И мы надеемся, что будем иметь много информации о том, как подготовлена диверсионная деятельность соседнего государства на территории Украины”, - добавил Крутов.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля митингующие, захватившие горотдел милиции, заявили, что городской председатель Славянска Неля Штепа покинула город. Один из митингующих - Вячеслав Пономарев заявил, что полномочия мэра Славянска теперь будут исполнять он.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

2 мая в Антитеррористическом центре при СБУ сообщили, что контрразведка СБУ установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы Игоря Стрелкова (офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина).

Диверсантом с позывным «Абвер» («Адлер»), который фактически является правой рукой «Стрелка», является гражданин РФ Здрилюк Сергей Анатольевич. Этот человек имеет также паспорт гражданина Украины

Среди прочего, установлена причастность «Абвера» к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.