Кремль заявляет, что утратил «свое влияние» на террористов в Украине

В Кремле заявили, что утратили «свое влияние» на вооруженных террористов в Украине и что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в Украине «на предмет дальнейших действий России».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В частности, он затруднился ответить на вопрос о возможной военной помощи «юго-востоку Украины» со стороны РФ.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Безусловно, глава государства самым внимательным образом наблюдает за тем, что происходит, и анализирует ситуацию на предмет дальнейших действий России», - заявил Песков.

«Отныне Россия или кто-либо еще, какая-либо еще страна фактически утратили свое влияние на этих людей (жителей востока Украины), потому что их невозможно будет уговорить разоружиться, невозможно будет прекратить их разоружение на фоне прямой угрозы для их жизни, угрозы со стороны радикалов, националистов и Вооруженных сил, которые выполняют преступные приказы и убивают свое население», - сказал Песков.

Он обвинил власти Украины и страны Запада в эскалации конфликта в Украине.

«Киев и западные спонсоры фактически провоцируют кровопролитие и несут за это прямую ответственность. Они должны понимать, что ответственность лежит именно на них», - сказал он.

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По словам Пескова, Москва понимает, что без диалога с европейскими партнерами практически невозможно урегулировать украинский внутриполитический кризис, но РФ не может искать пути выхода из кризиса в одиночку.

«Мы понимаем, что без диалога с нашими европейскими партнерами урегулирование практически невозможно. Но мы не можем искать диалог в одиночку. О готовности и желании вести адекватный диалог на фоне упомянутого заявления мы глубоко сомневаемся», - сказал он.

Комментируя столкновения 2 мая в Одессе между проукраинскими активистами и сепаратистами, Песков заявил, что ответственность за жертвы в результате столкновений несут власти Украины и признающие их западные страны.

«Власти, которые находятся в Киеве, не просто несут ответственность за это преступление, но и являются прямыми соучастниками этих преступных действий - фактически, их руки уже по локоть в крови. Причем соучастниками этого преступления постепенно становятся и те, кто квалифицирует хунту, как законную. Мы с большим сожалением констатируем одобрение карательной операции, одобрение того, что делает Киев в отношении юго-восточных регионов», - подчеркнул Песков.

«Фактически наши коллеги на Западе таким образом оправдывают убийства в большом количестве, которые мы сейчас наблюдаем, трагедию, которую мы наблюдаем», - отметил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

Кроме того, поддерживаемые Россией сепаратисты организуют провокации и избиения патриотически настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратилось 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 42 человека, среди которых 22 милиционера.