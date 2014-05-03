Порошенко прибыл в Одессу и сдал кровь для пострадавших в столкновениях 2 мая

После прилета в Одессу кандидат в Президенты сразу поехал к первой городской больнице, чтобы посетить пострадавших в ходе столкновений сторонников единства Украины.

Порошенко посетил реанимационное отделение вместе с лидером «Удара» Виталием Кличко и доверенным лицом кандидата в Президенты Юрием Луценко.

Кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко на Греческой площади возложил цветы в память о погибших 2 мая во время столкновений между сторонниками единства Украины и сепаратистами в Одессе.

После этого он посетил Дом профсоюзов на Куликовом поле, где произошел пожар. Там кандидат в Президенты пообщался с представителями правоохранительных органов и гражданами.

В эти минуты, в отделении трансфузиологии Одесского областного клинического медицинского центра (Больница водников), кандидат в Президенты Порошенко сдает кровь для пострадавших во время столкновений 2 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По данным горсовета, погибли более 40 человек, за помощью в больницы обратились более 170 человек, 25 – в очень тяжелом состоянии.

По информации ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 37 человек и почти 200 получили ранения, среди которых 22 милиционера.

Милиция задержала более 130 человек, которые принимали участие в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.