"Пропавший" в Донецке представитель Кремля отдыхает в резиденции Ахметова - СМИ

Высокопоставленный представитель Путина – Владимир Лукин, который до марта 2014 года был уполномоченным по правам человека в РФ и который накануне неофициально прилетел в Донецк, по данным ZN.UA, остановился в люксовой резиденции Рината Ахметова, которая расположена в Ботаническом саду.

Более того, Лукин вечером 2 мая присутствовал на матче "Шахтер" - "Ильичевец" на стадионе "Донбасс-Арена" в качестве гостя Ахметова.

Утром в пятницу стало известно, что Лукин прибыл в Донецк чартерным самолетом. При этом официальным (как утверждает МИД РФ) назвать его визит вряд ли возможно - о нем не сообщалось в МИД Украины, хотя это положено по протоколу.

Кроме того, уже днем, реагируя на проведение Украиной антитеррористической операции в Славянске, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире госканала "Россия 24" очень обеспокоено заявил, что с Лукиным якобы пропала связь после начала АТО, а МИД РФ заявил, что миссия Лукина "уже подвергается угрозе" и потребовал "принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российского представителя".

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил, что сегодня днем имел телефонный разговор с Лукиным и предложил ему содействие его миссии. При этом, по словам Дещицы, сам Лукин назвал свой визит в Донецк "миссией частного лица".

"Переговорил с Лукиным, предложил обсудить с ним возможные варианты содействия его миссии, которую он сам назвал "миссией частного лица", - написал Дещица в своем Twitter.

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Как сообщал УНИАН, по информации Информационного сопротивления, в случае с«пропажей» российской делегации речь идет о провокации Кремля, спланированной заранее.

"Очень быстро после нашего пояснения причин «пропажи» российской делегации в Донецкой области, г-н Лукин «нашелся» (...) Перед этим после нашего сообщения об организации «мэром» Славянска Пономаревым живого щита для террористов, «мэр» срочно выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Славянска сидеть дома. Мы не можем не высказать удовлетворения подобной оперативной реакцией российской стороны. Предлагаем продолжать в том же духе", - сообщил Тымчук на своей странице в Facebook.