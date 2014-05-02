Террористы похитили главу самообороны Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили жители Донецка, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеЖурналист и переводчик из США рассказали, как боевики их ограбили и допрашивали в гараже

«Его полтора часа (около 15.30) назад взяли в плен те, кто засели в здании облгосадминистрации. Это произошло на моих глазах. Их было 12 человек, вооруженных до зубов. Это было напротив центрального офиса МТС, на площадке возле «Макдольдса», - рассказал один из очевидцев. Другой добавил: «Там было как минимум 12 человек - вооруженный пистолетом Стечкина, четверо было с пистолетами ТТ, остальные с пистолетами Макарова. И еще подъехал микроавтобус «Фольксваген».

По словам очевидцев, нападавшие на Якубовича были без масок и в одном из них очевидцы узнали того, «кто неоднократно выступал на митинге за «Донецкую народную республику».