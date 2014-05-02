Украинская сторона готова обсуждать с Лукиным ситуацию на востоке страны - МИД

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Как заверили в МИД, Украина была и остается верной выполнению договоренностей, достигнутых по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины, РФ, ЕС и США в Женеве 17 апреля.

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Украинская сторона категорически отвергает попытки российской стороны обвинить Киев в якобы невыполнении договоренностей и констатирует, что, несмотря на призывы мирового содружества, Россия не сделала никаких шагов по деэскалации ситуации и выполнению Женевских договоренностей. В тоже время РФ всячески поддерживает террористические группы, которые действуют в восточных регионах Украины, подвергая опасности мирных жителей, захватывая заложников и создавая атмосферу террора и насилия.

Для руководства Украины принципиальными являются вопросы безопасности всех граждан, которые проживают на территории государства. Поэтому целью антитеррористической операции, активная фаза которой была возобновлена в Славянске, является изоляция незаконных вооруженных и террористических формирований.

Руководство антитеррористической операции выдвинуло вооруженным сепаратистам требования немедленно освободить всех заложников, сложить оружие, освободить все захваченные административные здания, прекратить беспорядки и погромы. Украинская власть готова амнистировать тех экстремистов, которые не совершали тяжких насильственных преступлений. Политический диалог с мирными протестующими остается актуальным для власти Украины.

Украинская сторона, так же как и Посольство России в Украине, не были проинформированы о приезде сегодня Лукина, миссию которого он сам определяет как содействие в освобождении удерживаемых на востоке страны заложников. «Несмотря на обстоятельства прибытия господина Лукина в Украину и исходя из приоритетности для украинской власти освобождения террористами заложников, мы готовы обсуждать с господином Лукиным, а также другими возможными посредниками, их практический вклад в результативность решения этой проблемы», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, по данным группы «Информационное сопротивление», делегация представителей Москвы во главе с Лукиным, которая вылетела в Украину, без информирования МИД Украины, чартерным рейсом, около 10.00 приземлилась в аэропорту Донецка.

В МИД РФ заявили, что Лукин прибыл в Донецкую область «по просьбе западных коллег», при этом не сообщили, был ли визит согласован с украинской стороной.