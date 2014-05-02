На Донетчине пропали съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS

В Донецкой области исчезли съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS. Об этом сообщает журналист "Новости Донбасса".

С сотрудниками медиа-компаний пропала связь после того как они выехали в Константиновку Донецкой области. Сейчас связи с ними также нет. Среди журналистов CBS, которые направлялись в Константиновку: Clarissa Ward, Erin Lyall, Andy Srevenson, Geoff Mabberley. От телеканала SkyNews: Stuart Ramsey, Barnaby Green, Oleg Malko, Alexander Pustovit.

Читайте такжеСепаратисты на Донетчине забросали редакцию местной газеты "коктейлями Молотова"

Напомним, в Славянске (Донецкая область) с утра 2 мая исчез журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова. Телефонной связи с ними нет. Последнее сообщение, которое получила редакция «Новости Донбасса» от Майка: «Нас схватили на блок-посту». Затем он успел сообщить, что его и Елену сепаратисты направили в захваченное здание СБУ в Славянске. По словам самих сепаратистов, они не задерживали Глазунову и Джиглио и сами ведут их поиски. Об этом сообщила представитель сепаратистов Стелла Хорошова.