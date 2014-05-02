В Украину летит человек Кремля Лукин для громких обвинений в адрес власти - Тымчук

Вместе с ним чартерным рейсом в Донецк прибывает еще несколько представителей Москвы.

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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О прибытии делегации МИД Украины извещен не был.

"По нашим данным, задача делегации – сделать громкие обвинительные заявления по «грубейшим нарушениям прав человека» со стороны украинской власти и силовиков на востоке Украины", сообщил Тымчук.

Лукин В.П. был представителем Путина, прибывшим в Киев 20 февраля 2014 года для участия в переговорах между Януковичем и Майданом в качестве посредника от РФ. Стал единственным представителем сторон, отказавшимся подписывать договор между Януковичем и оппозицией (в «невыполнении» которого Москва сейчас усиленно обвиняет нынешнюю украинскую власть).