В Украину летит человек Кремля Лукин для громких обвинений в адрес власти - Тымчук
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», как мы и сообщали вчера, в Украину прибывает высокопоставленный представитель Путина – Лукин В.П., бывший до марта 2014 г уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Вместе с ним чартерным рейсом в Донецк прибывает еще несколько представителей Москвы.
Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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О прибытии делегации МИД Украины извещен не был.
"По нашим данным, задача делегации – сделать громкие обвинительные заявления по «грубейшим нарушениям прав человека» со стороны украинской власти и силовиков на востоке Украины", сообщил Тымчук.
Лукин В.П. был представителем Путина, прибывшим в Киев 20 февраля 2014 года для участия в переговорах между Януковичем и Майданом в качестве посредника от РФ. Стал единственным представителем сторон, отказавшимся подписывать договор между Януковичем и оппозицией (в «невыполнении» которого Москва сейчас усиленно обвиняет нынешнюю украинскую власть).