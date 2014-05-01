Сепаратисты Донецка "договорились" с местной милицией о совместном дежурстве на блокпостах

Об этом сообщает "ОстроВ".

Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что "договорились" с милицией о совместном дежурстве на блокпостах на въезде в Донецк, и направились выражать "вежливый протест" к прокуратуре Донецкой области.

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Представитель самопровозглашенной Донецкой Народной республики объявил после переговоров с руководством городской милиции, что "правоохранители с народом".

По его словам, в частности, достигнута договоренность о том, что на пяти блокпостах на въезде в Донецк совместно с милицией будут дежурить сепаратисты из ДНР и "Народного ополчения Донбасса".

"И не один "правосек" не пройдет мимо наших ребят", - заявил он.

Завтра, как отметил сепаратист, запланирована такая же встреча с начальником облуправления милиции для достижения подобных договоренностей. При этом представитель он подчеркнул, что это не милиция, а прокуратура задерживает боевиков.

"Сейчас мы пойдем и вежливо выразим свой протест против поддержки "киевской хунты", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в городе Константиновка Донецкой области российские террористы взяли в плен руководителя местной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Артема Попика.