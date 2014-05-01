В ЦИК получили заявление Царева с отказом баллотироваться в президенты

14:47, 01 мая 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия получила заявление кандидата и пост президента Украины Олега Царева с просьбой снять его кандидатуру с президентских выборов.

Олег Царьов передумав йти у президенти / telegraf.com.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, заявление, написанное Царевым лично, принесло в комиссию доверенное лицо кандидата около 14.00.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Наталья Королевская подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, такие заявления кандидаты в президенты могут подать сегодня до 24.00 включительно.

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