В ЦИК получили заявление Царева с отказом баллотироваться в президенты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, заявление, написанное Царевым лично, принесло в комиссию доверенное лицо кандидата около 14.00.

Читайте такжеЦарев снялся с выборов

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Наталья Королевская подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, такие заявления кандидаты в президенты могут подать сегодня до 24.00 включительно.