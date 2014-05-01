Королевская подала в ЦИК заявление об отказе идти в президенты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, заявление от Королевской поступило сегодня в 11.30.

По состоянию на этот час пока другие кандидаты не подавали заявлений о снятии с баллотирования.

Читайте такжеКоролевская сняла свою кандидатуру с выборов

Напомним, такие заявления кандидаты в президенты могут подать сегодня до 24.00 включительно.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 1 апреля зарегистрировала самовыдвиженку, экс-министра социальной политики Королевскую кандидатом в президенты Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.