Королевская подала в ЦИК заявление об отказе идти в президенты
12:07, 01 мая 2014Политика
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Кандидат в президенты Украины Наталия Королевская подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться на пост главы государства.
Королевская подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Как отметили в пресс-службе, заявление от Королевской поступило сегодня в 11.30.
По состоянию на этот час пока другие кандидаты не подавали заявлений о снятии с баллотирования.
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Напомним, такие заявления кандидаты в президенты могут подать сегодня до 24.00 включительно.
Как сообщал УНИАН, ЦИК 1 апреля зарегистрировала самовыдвиженку, экс-министра социальной политики Королевскую кандидатом в президенты Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
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