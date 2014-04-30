Террористы контролируют 8 горисполкомов на Донбассе, также захвачено 4 здания силовиков
Последним был захвачен центральный отдел милиции в Горловке.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, в сообщении отмечается, что остается захваченной Донецкая облгосадминистрация, вокруг здания протестующими возведены баррикады. В Донецком горисполкоме находятся вооруженные люди в камуфляжной одежде. Неизвестные дежурят на пропускном пункте и на всех этажах административного здания. Работа горисполкома не блокируется.
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Помимо этого также сообщается, что подконтролем сепаратистов, работают также горисполкомы Краматорска, Горловки, Енакиево, Константиновки, Харцызска, Мариуполя и Макеевки.
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В свою очередь террористы держат по контролем горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске, Горловке.
Также сегодня экстремисты в Горловке захватили горсовет и райотдел милиции, разгружают оружие.