На Херсонщине "гастролеры" из Крыма ведут наблюдение за стратегическими объектами

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в Херсонской области заезжие «гастролеры» из Крыма беспрепятственно разъезжают по региону и ведут наблюдение за стратегическими объектами.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

Как говорится в сообщении, «по оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в то время, когда внимание высшего руководства, силовиков и всей страны приковано к событиям на востоке Украины, на юге ситуация также не внушает оптимизма. В Херсонской области заезжие «гастролеры» из Крыма с только что выданными российскими паспортами беспрепятственно разъезжают по региону. Отмечены неоднократные случаи их появления возле украинских воинских частей и наблюдения за стратегическими объектами».

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По данным Тымчука, особое внимание крымских «посланцев» уделяется воинской части А1604 (аэродром в Чернобаевке, быв. 320-й отдельный вертолетный полк ОдВО).

«Что интересно, армейские командиры среднего и младшего звена проявляют достаточную бдительность, и периодически организовывают задержание этих «наблюдателей», передавая их правоохранительным органам. Вместе с тем замечено, что по непонятным причинам они очень быстро оказываются на свободе и продолжают свою деятельность», - пишет Тымчук.