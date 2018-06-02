Конституционная реформа: из крайности в крайность

Началом процесса усовершенствования Конституции, условно, можно считать Соглашение от 21 февраля, подписанное теперь уже беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и представителями оппозиции, ныне возглавившими страну. «Конституционная реформа, которая уравновесит полномочия президента, правительства и парламента, начнется немедленно и будет закончена осенью 2014 года», - гласил один из пунктов Соглашения.

В тот же день Верховная Рада приняла законопроект о возвращении к Основному закону в редакции 2004 года. 386 народных депутатов поддержали решение вернуться к парламентско-президентской форме правления. А на следующий день (так как Янукович к тому времени сбежал) парламент своим постановлением ввел проголосованный ранее закон в действие. Естественно, на этом процесс конституционных изменений не был закончен, поскольку Основной закон не совершенен ни в одной из существующих редакций.

Дабы в будущем избежать возникновения конфликтов между ветвями власти (как это наблюдала вся Украина во время противостояния президента Ющенко и премьера Тимошенко), 4 марта была создана парламентская временная специальная комиссия (ВСК) по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Состав комиссии, в которую, в том числе, вошли видные юристы режима Януковича – представитель Партии регионов Валерий Писаренко и экс-регионал Владимир Пилипенко (оба считаются «людьми Портнова», замглавы Администрации президента при Януковиче) — вызывал вопросы. Как вызывали вопросы и сроки подготовки комиссией нового проекта Основного закона — 15 апреля.

Впрочем, 15 апреля новый текст Основного закона в Верховной Раде не появился, а работу комиссии парламент продлил до 15 мая. На сегодняшний день, по словам главы ВСК Руслана Князевича, в комиссию уже поступило 986 предложений от народных депутатов по усовершенствованию главного закона страны. «Мы пытаемся нащупать тот хрупкий компромисс, который может объединить все политические силы в парламенте... Надеюсь, в ближайшее время, мы разработаем основу законопроекта, в котором будут учтены все предложения, не вызывающие негативного восприятия у всех членов комиссии», - сказал Князевич.

В целом, планировалось, что ВСК сумеет договориться нормам Конституции, которые, условно, можно разделить на три блока. Первый — децентрализация и предоставление реальных полномочий органам местного самоуправления. Второй — баланс власти на центральном уровне. Третий — реформа судебной системы.

Президенту — полное урезание

Наработки по каждому из этих пунктов озвучил премьер Арсений Яценюк: «Сейчас в регионах Украины идет широкая дискуссия о необходимости децентрализации власти. И правительство поддерживает идею о том, что чрезмерные полномочия центральной власти должны быть отменены, а значительная часть экономического, финансового, социального и гуманитарного ресурсов должны быть переданы на места», - сказал он.

В практической плоскости это значит ликвидацию областных и районных государственных администраций, создание исполнительных комитетов в каждой области и районе, а также передачу этим исполкомам властных полномочий по бюджету, финансам, экономике и социалке. Центральная же власть будет осуществлять контроль за регионами только на областном уровне. «Такое государственное представительство не должно иметь никакого финансового влияния и экономического воздействия на развитие регионов», - отметил Яценюк.

Кроме того, предусматривается пересмотр полномочий института президента, дабы глава государства не имел шансов на монополизацию власти в стране. Так, по словам Яценюка, президент будет лишен полномочий по назначению руководителей областных государственных администраций в связи с ликвидацией оных. «Должны быть изменены и другие функции президента, которые у него имеются по действующей Конституции. Например, сейчас глава государства имеет право останавливать акты исполнительной власти с последующей подачей в Конституционный Суд. Мы считаем, что эта функция должна остаться у президента, но президент имеет право только подавать в Конституционный Суд на предмет неконституционности того или иного акта без его остановки, так как это нарушает принцип баланса властей», - сказал глава правительства.

Также планируется урезать права президента в вопросе внесения кандидатур министра обороны и министра иностранных дел при формировании Кабмина. «Мы считаем, что это нарушает принцип единства власти. Речь идет о том, что состав Кабмина формируется парламентской коалицией на основании представления премьер-министра. Президент может вместе с правительством вносить кандидатуру по министру обороны и министру иностранных дел, а именно: через механизм, когда премьер-министр, на основании соответствующих консультаций с коалицией, вносит это представление в парламент по согласованию с главой государства», - пояснил Яценюк.

Кроме того, Кабмин предлагает лишить главу государства права назначать судей. «Первое назначение судьи, которое осуществляется президентом на основании указа, должно также быть отменено. Президент должен быть лишен влияния на судебную ветвь власти... Президент может иметь право на подписание указа о назначении судьи, но исключительно на основании представления Высшего совета юстиции с определенным сроком. Если президент в течение 10 дней не подписал соответствующий указ о назначении судьи, то решение Высшего совета юстиции о назначении такого судьи вступает в силу без его подписи», - рассказал премьер-министр.

В остальном, реформа судебной системы, по словам Яценюка, будет сводиться к тому, что Верховный Суд Украины получит реальный статус высшей судебной инстанции. «Судебная ветвь власти должна быть подотчетна исключительно Высшему совету юстиции как независимому органу. Не президент, а Высший совет юстиции должен вносить представление на назначение судьи», - сказал глава правительства.

Децентрализация vs дерибан полномочий

Эти предложения вызвали бурю эмоций в рядах парламентариев. Во-первых, депутаты не согласились с необходимостью ликвидации обладминистраций в нынешних условиях. «Яценюк, де-факто, предлагает ликвидировать полстраны... Не справившись с антитеррористической операцией, власти решили ликвидировать государственность на половине территории Украины», - считает народный депутат Олесь Доний.

По его словам, наличие в каждой из областей собственного исполнительного органа власти приведет к тому, что в Донецкой, Одесской, Херсонской и других областях можно будет провести референдум по принципу Крыма: «Там тоже не было облгосадминистрации, а был собственный исполнительный орган. Вот почему они и смогли провести «референдум».

По мнению Дония, полномочия необходимо передавать не территориальным образованиям — областям, а территориальным общинам: «Например, надо предоставить полномочия городу Старобельску, городу Алчевску, так как это — территориальные общины». Если же идти по пути, который предлагают власти, то, по словам депутата, ни у Старобельска, ни у Алчевска не появится новых возможностей, так как все средства и полномочия пойдут в Луганский областной исполком.

С его мнением согласна и народный депутат от УДАРа Ирина Геращенко: «Я за децентрализацию власти, но считаю, что, на нынешнем этапе, главы обладминистраций должны представлять центр, хотя их полномочия должны быть урезаны. Вместе с тем, должны быть увеличены полномочия местных советов в вопросах формирования бюджетов, гуманитарной политики и социалки... Конституция не может писаться под дулами автоматов... Украинская Конституция должна быть написана без диктовки Кремля».

Во-вторых, депутатов возмутило тотальное урезание президентских полномочий. «Из того, что я услышал в выступлении премьера, скажу одно: уважаемые, децентрализация и дерибан полномочий — это две разных вещи... Украине не нужен президент с полномочиями секретаря премьер-министра», - считает народный депутат Виктор Балога.

«Нужно четко понимать, какую страну мы хотим увидеть после внесения изменений в этот общественный договор между украинцами и государством. Нельзя менять Конституцию под кого-то... Президент избирается всенародно, и общественный запрос формирует к нему высокую ответственность. Поэтому нужно хорошо задуматься, стоит ли оставлять главе государства лишь церемониальные функции, без реального влияния на государственную политику. Президент должен быть достаточно влиятельной и сильной фигурой, но с оглядкой на то, как такие же сильные фигуры премьера и президента в прошлом раскачивали страну», - рассказал УНИАН народный депутат от УДАРа Виктор Чумак.

По его мнению, весьма достойный проект Конституции разработали эксперты Центра политико-правовых реформ, который и следовало бы взять за основу. К слову, в этом проекте речь идет о том, что Кабмин должен формироваться парламентским путем и отвечать перед Верховной Радой. В то же время, президент должен избираться всенародно и иметь весомые полномочия.

Основной закон «под премьера»

Учитывая аннексию Крыма, начало досрочной президентской избирательной кампании, всплеск сепаратизма на Востоке страны и наличие угрозы военного вторжения России в Украину, оживленное проталкивание нынешней властью нового Основного закона, «верстка» которого происходит ускоренными темпами, выглядит, действительно, странно. Однако, как бы там ни было, Яценюк считает озвученные предложения не борьбой за власть, а распределением властных полномочий. Хотя, похоже, изменения в Конституцию задуманы для игры в одни ворота — ворота главы исполнительной ветви власти. Учитывая реалии нынешней досрочной президентской кампании, в кулуарах Верховной Рады уже поговаривают, что такие изменения в Основной закон прописаны «под Юлю».

Отрицать, что эти слухи не имеют под собой оснований, не приходится, по ряду причин. Так, недоумение вызывает призыв Яценюка ко всем политическим силам подписать новый проект Конституции до 25 мая. «До 25 мая страна должна увидеть новую редакцию Конституции. До 25 мая каждый кандидат в президенты должен сказать: это правильная Конституция и именно так я буду ее выполнять, и на основании нее я буду нести высокое звание главы государства», - сказал он.

То есть, потенциальному президенту предлагают добровольно превратиться в «свадебного генерала», но, при этом, нести ответственность за происходящее в стране. Впрочем, даже с этим можно было бы согласиться, если бы в парламенте со своими рассуждениями о необходимости изменений Основного закона, не появилась одна из кандидатов на должность главы государства — Юлия Тимошенко. Она, в частности, отметила, что депутатам следует договориться и принять правила жизни, закрепленные Конституцией и законами. «Нужно дать людям ощущение, что не деньги все решают в стране, не политические кулуарные договоренности, а реальные конституционные изменения», - сказала она.

Выступление Юлии Владимировны в парламенте выглядело несколько странно, поскольку, если говорить о правах, свободах и выполнении законов, действующая Конституция также не включает в себя ни одной статьи, мешающей депутатам и министрам уже сегодня менять коррупционную систему власти и выполнять законы, которые ими же принимались.

Как бы там ни было, после спича Тимошенко, кулуары Верховной Рады загудели: Юля, мол, чувствует, что не может выиграть выборы, поэтому готовится к премьерству с максимальными полномочиями главы правительства. «Сколотит «ширку» (широкую коалицию, — УНИАН) с регионалами и станет главной в стране», - с досадой сокрушались депутаты.

Их опасения, к слову, не лишены смысла, учитывая, что предложенные ВСК и Кабмином изменения в Конституцию, удивительным образом, поддержали представители Партии регионов. В том числе, уже упомянутые выше «юристы режима». В частности, Валерий Писаренко отметил, что Партия регионов считает необходимым «довести этот вопрос (внесения изменений в Основной закон, — УНИАН) до конца именно сейчас. Мы предлагаем ввести прямые выборы руководителя области путем открытого голосования, передать исполнительную власть на местах Советам, которые будут сформированы на уровне районов и областей... Мы настаиваем на бюджетной автономии регионов... Мы говорим, что именно на уровне Конституции мы можем побороть коррупцию, упростив процедуру импичмента президента и установив, что такое решение мы будем принимать здесь, в сессионном зале, без проволочек», - сказал он.

Впрочем, обозначив решающую роль парламента, а, точнее, проправительственной коалиции в Верховной Раде, парламентарий тут же посетовал, что украинцы «годами спорят, кто является владельцем этой страны... Этого не должно быть, люди не должны выделять президента, премьер-министра, спикера Верховной Рады как людей, имеющих определенные права на страну».

Похоже, депутат не часто общается с людьми вне парламента. Иначе заметил бы, что простые украинцы вовсе не спорят, кто в стране «хозяин», и, в отличие от властьимущих, хорошо запомнили и совсем недавно даже успешно применили на практике пятую статью Основного закона: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ».

Татьяна Урбанская