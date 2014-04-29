Ожидаем, что милиция будет работать эффективнее – губернатор Донецкой области

Об этом в ходе совещания с главами городов и районов Донецкой области заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, передает "ОстроВ".

"Много сегодня претензий и к рядовому, и к нерядовому составу. Делаются выводы в этой части. И мы ожидаем, что милиция будет работать эффективнее", - сказал Тарута.

Он также подчеркнул, что милиция показала неэффективность своей работы на митинге 28 апреля, хотя отдельные сотрудники вели себя достойно.

"Да, действительно, их действия были неэффективными. И наша задача, кроме того, что улучшать работу милиции, мы ничего не можем... Мы обязаны это решить", - добавил Тарута.

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В свою очередь, отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области сообщил, что донецкая милиция задержала восемь наиболее агрессивных участников столкновения между участниками митинга "За единую Украину" и пророссийскими митингующими 28 апреля.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями, цепями, избивали всех подряд.