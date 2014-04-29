Мэр Донецка заявляет, что на севере региона может реализоваться «крымский сценарий»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока я не вижу этого именно в Донецке. Но если говорить о других городах на севере Донецкой области, то там возможно», - сказал Лукьянченко.

Читайте такжеВ Донецке задержали наиболее агрессивных участников нападения на мирный митинг

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области – в частности, Славянске и Краматорске. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

По данным СБУ на 28 апреля, в плену у террористов в Славянске находятся около 40 человек.

Так, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель.

Сессия горсовета Славянска одобрила печать бюллетеней для референдума по судьбе региона, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе горсовета 29 апреля.

Бюллетени должны быть отпечатаны "не позднее 6 мая". В них будет всего один вопрос, на который можно будет ответить "да" или "нет": "Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Как ожидается, «референдум о статусе региона», провозглашенный "Временным правительством Донецкой народной республики", пройдет 11 мая.

Напомним, в Украине нет закона о местных референдумах. Однако это не остановило нелегитимную власть Крыма, которая 18 марта провела так называемый «референдум» о статусе региона и заявила, что почти 100% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к РФ.

Уже 20 марта власти России приняли решение «о вхождении» Крыма в состав РФ.

Читайте такжеПолиттехнолог: Янукович на Донбассе делает то, что не может позволить себе Путин

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами президент РФ Владимир Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.