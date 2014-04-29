Мэр Донецка заявляет, что на севере региона может реализоваться «крымский сценарий»
Мэр Донецка Александр Лукьянченко допускает, что на севере региона реализуется «крымский сценарий».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Пока я не вижу этого именно в Донецке. Но если говорить о других городах на севере Донецкой области, то там возможно», - сказал Лукьянченко.
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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области – в частности, Славянске и Краматорске. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.
По данным СБУ на 28 апреля, в плену у террористов в Славянске находятся около 40 человек.
Так, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель.
Сессия горсовета Славянска одобрила печать бюллетеней для референдума по судьбе региона, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе горсовета 29 апреля.
Бюллетени должны быть отпечатаны "не позднее 6 мая". В них будет всего один вопрос, на который можно будет ответить "да" или "нет": "Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".
Как ожидается, «референдум о статусе региона», провозглашенный "Временным правительством Донецкой народной республики", пройдет 11 мая.
Напомним, в Украине нет закона о местных референдумах. Однако это не остановило нелегитимную власть Крыма, которая 18 марта провела так называемый «референдум» о статусе региона и заявила, что почти 100% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к РФ.
Уже 20 марта власти России приняли решение «о вхождении» Крыма в состав РФ.
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27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.
17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами президент РФ Владимир Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.