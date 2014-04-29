Генсек ОБСЕ прибудет в Киев завтра - Дещица

Об этом написал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в своем Twitter.

«График генсека ОБСЕ динамично меняется. Он будет в Киеве уже завтра», - отметил Дещица.

Читайте такжеГлава ООН требует немедленного освобождения задержанных в Славянске членов миссии ОБСЕКак сообщал УНИАН, Заньер должен был прибыть в Украину в воскресенье, 27 апреля, в связи с захватом верификационной миссии ОБСЕ боевиками в Славянске 25 апреля. По данным Минобороны Германии, в составе неозброєної миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Боевики заявили о намерении обменять их на "пленных", в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева.

ОБСЕ направила в Славянск команду для освобождения своих наблюдателей.