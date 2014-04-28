В Славянске депутаты оставили Нелю Штепу в должности мэра и обсудили будущий референдум

Сегодня, 28 апреля, в большом зале исполкома состоялась сессия городского совета, на которую прибыло 42 депутата. На повестке дня рассматривалось несколько вопросов, в частности статус народной дружины, референдум и дальнейшие полномочия городского головы Нели Штепы, сообщает Slavgorod.

По словам депутата славянского городского совета Алексея Яковленко, на сессии утвердили положение о воинской дружине для поддержания общественного порядка. Также, дано поручение городской комиссии до 6 мая напечатать бюллетени на референдум. Официальной информации по вопросам референдума предоставлено не было, но вопросы были зачитаны и касались статуса Донецкой области.

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«Там три вопроса: хотим ли мы автономию. Потом автономия в составе Украины либо России, либо самостоятельно. Вокруг этого всё и заключалось, собственно говоря. Но опять же, повторюсь, официальной бумаги нам в руки никто не раздавал», - сказал Алексей Яковленко. Также, по его словам, точная дата проведения референдума депутатам пока не оглашалась, названная ранее дата 11 мая пока под сомнением.

Алексей Яковленко сообщил, что на сессии не присутствовала городской голова Неля Штепа, тем не менее, было принято решение сохранить за ней пост мэра Славянска, поэтому формально она продолжает выполнять свои функциональные обязанности и подписывать документы. Но, по сути, все обязанности мэра будет выполнять лидер Народного ополчения Славянска Вячеслав Пономарев, который теперь занимает должность председателя исполнительного комитета.

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Яковленко пояснил, что данное компромиссное решение было принято во избежание финансового коллапса, ведь на подписание документов уполномочена избранный городской голова. От получения заработной платы за занимаемую должность лидер Народного ополчения Славянска Вячеслав Пономарев отказался.