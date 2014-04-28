Кернеса перевели в палату интенсивной терапии – Харьковский горсовет

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии, передает "РБК-Украина".

Состояние харьковского градоначальника по-прежнему тяжелое, однако, в мэрии Харькова пока не владеют информацией, пришел ли он в сознание.

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Как ранее заявил хирург Валерий Бойко, оперировавший Кернеса, угроза для его жизни будет сохраняться несколько дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен в спину неизвестным из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде на Белгородском шоссе в районе Лесопарка. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи, где прооперировали.