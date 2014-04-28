США ввели санкции против 7 граждан РФ и 17 компаний, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

Как передают РИА Новости, по его словам, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. "С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса", - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины.

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"Сегодня США вводят таргетированные санкции на ряд российских частных лиц и компаний, а также ужесточают (выдачу) лицензий для некоторых статей экспорта США в Россию", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Министерство финансов накладывает санкции на 7 российских официальных лиц, включая двух членов ближнего круга президента Путина - их активы будут заморожены, а выдача виз США запрещена, а также на 17 компаний, связанных с ближним кругом Путина, чьи активы будут заморожены", - говорится в заявлении.

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Кроме того, 13-ти из списка этих компаний понадобятся впредь лицензии на ввоз продукции из США "с презумпцией отказа в экспорте, реэкспорте и иных иностранных трансферах", уточнил представитель Белого дома. Кроме того, будет отказано в лицензировании экспорта в Россию продукции, которая "может помочь российскому военному потенциалу".

В список, в частности, вошли: Олег Белавенцев, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Евгений Муров, Алексей Пушков, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, ООО "Акваника", ООО "Авиа групп", ООО "Авиа групп Норд", ЗАО "Зест", Инвесткапиталбанк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ИК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.