Вехи недели. Не то АТО, обезумевшая Россия и особенности национального рейтинга

Ситуация на востоке Украины способна ввергнуть в уныние любого неравнодушного гражданина. Широко освещающиеся российскими СМИ тактические успехи «ополченцев» самопровозглашенной Донецкой народной республики, по сути являющихся альянсом криминальных элементов и российских спецназовцев, являются вызовом не только центральной украинской власти, но и миллионам граждан нашей страны. Трудно говорить о реальном суверенитете, если боевики могут похитить и пытать сотрудников СБУ в Горловке (откуда своих пленников успешно переправили в заблокированный только на словах Славянск) или захватить военных наблюдателей ОБСЕ. К сожалению, создается ощущение, что антитеррористическая операция в Украине проводится исключительно на словах.

Работающие, по мнению некоторых юристов, на общественных началах и.о.президента Александр Турчинов и врио главы его президентской администрации Сергей Пашинский хорошо научились метать словесные громы и молнии в адрес России и поддерживаемых ею террористов. Министр внутренних дел Арсен Аваков оказался, по большому счету, более честным, признав, что органы внутренних дел на Донбассе в большинстве своем не способны выполнять свои функциональные обязанности. Неожиданно реанимированная формула «Милиция с народом» позволяет боевикам хозяйничать на Донбассе как у себя дома.

Интересно, что Верховная Рада демонстрирует патологическую беспомощность, что выглядит странным для парламентско-президентской республики и преступным в условиях реальной угрозы российского военного вторжения. Говорить о реальном существовании коалиции «Европейский выбор», мягко говоря, наивно, депутаты предпочитают решать свои шкурные вопросы, только углубляя пропасть между собой и остальными гражданами. Даже во время единственного пленарного заседания на минувшей неделе законодатели не смогли принять ни одного решения, более того – не планируют перенапрягаться на майских праздниках.

Россия тем временем не только сосредоточила воинские соединения на украинских границах, но и устами своих руководителей раздает указания официальному Киеву. Владимир Путин считает, что использование армии против народа на востоке Украины – преступление. Честно говоря, жутко слышать подобные заявления, устроившего кровавую вакханалию в Чечне и на Северном Кавказе, где то и дело проводятся локальные контртеррористические операции. Впрочем, политику противопоставляющему свою позицию по украинскому вопросу всему цивилизованному миру подобные мелочи вряд ли интересны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров немало преуспел в толковании Женевских договоренностей, которые в его видении выглядят антиукраинскими. Визит в Киев вице-президента США Джо Байдена не смог радикально повлиять на ситуацию.

Похоже, переломить ситуацию в Украину могут только президентские выборы, назначенные на 25 мая. Социологи не исключают, что Петр Порошенко, лидирующий в президентском рейтинге, сможет победить уже в первом туре. Активно поддержать его призвал сограждан Юрий Луценко, претендующий на роль морального авторитета украинской политической тусовки. Серьезно отстающая по популярности и занимающая второе место Юлия Тимошенко вряд ли намерена мириться с возможным поражением, и пустила в ход последний довод – персональные обвинения в адрес Порошенко в контактах с Дмитрием Фирташем и зависимости от России. Жаль, что Юлия Владимировна позабыла, что с Петром Алексеевичем она вышла из одного политического сегмента, и подобные выпады могут сыграть против нее.