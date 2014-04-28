Обама обещает сегодня объявить о новых санкциях против РФ

Президент США Барак Обама заявляет, что следующий круг санкций, которые США наложат на Россию за нарушения международного соглашения, направленного на разрешение кризиса в Украине, будут объявлены позже сегодня, сообщает Радио Свобода.

Во время визита в Филиппины Обама заявил, что Москва имеет путь для мирного урегулирования кризиса в Украине, но до сих пор не решила двигаться в этом направлении.

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По словам президента США, последние санкции презентовали усилия для изменения поведения России. В то же время Обама признал, что не уверен, что они сработают.

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Как заявил президент США, любая следующая фаза санкций, возможно, коснется банковской и оборонной сфер России, если Москва будет осуществлять дальнейшую агрессию в отношении Украины.

Сегодня также состоится встреча дипломатов ЕС, которые рассмотрят новые санкции.