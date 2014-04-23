Обама летит в Азию обсудить ситуацию в Украине

Как сообщает ВВС, поездка продлится с 23 по 29 апреля. Президент США Обама планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Филиппины.

В ходе турне по азиатско-тихоокеанскому региону Барак Обама намерен, в частности, обсудить с властями этих стран ситуацию в Украине, сообщает Росбалт.

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Однако основной целью поездки главы Белого дома считается укрепление экономических связей США с указанными странами, а также обсуждение вопроса о безопасности в регионе.