Обама летит в Азию обсудить ситуацию в Украине
09:03, 23 апреля 2014Политика
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Президент США Барак Обама в среду начал турне по странам азиатско-тихоокеанского региона.
Обама летит в турне по странам Азии / REUTERS
Как сообщает ВВС, поездка продлится с 23 по 29 апреля. Президент США Обама планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Филиппины.
В ходе турне по азиатско-тихоокеанскому региону Барак Обама намерен, в частности, обсудить с властями этих стран ситуацию в Украине, сообщает Росбалт.
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Однако основной целью поездки главы Белого дома считается укрепление экономических связей США с указанными странами, а также обсуждение вопроса о безопасности в регионе.
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