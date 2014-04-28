В перестрелке возле аэродрома в Краматорске военный и представитель СБУ получили ранения
11:10, 28 апреля 2014Политика
1 0
Как сообщает координатор «Информационного сопротивления», в перестрелке возле аэродрома в Краматорске ранены представители СБУ и МВД.
Во время перестрелки представители СБУ и МВД получили ранения / REUTERS
В ходе боевого столкновения возле аэродрома в Краматорске Донецкой области легко ранен представитель СБУ, а также ранен военнослужащий Внутренних войск МВД.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.
Читайте такжеУ террористов на блокпостах повсеместно появились гранатометы - Тымчук
«Стрельба велась со стороны дачного поселка близ аэродрома. Террористы, осуществившие обстрел, успели скрыться до прибытия туда мобильной группы силовиков», - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter