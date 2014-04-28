В перестрелке возле аэродрома в Краматорске военный и представитель СБУ получили ранения

В ходе боевого столкновения возле аэродрома в Краматорске Донецкой области легко ранен представитель СБУ, а также ранен военнослужащий Внутренних войск МВД.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

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«Стрельба велась со стороны дачного поселка близ аэродрома. Террористы, осуществившие обстрел, успели скрыться до прибытия туда мобильной группы силовиков», - написал он.