Террористы получили задание захватить силовые структуры в 5 населенных пунктах - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тимчук.

Он напомнил, что в Константиновке Донецкой области террористами захвачен горотдел МВД.

«По нашим данным, также террористическим группам в Донбассе поставлена задача от сепаратистского руководства в течение дня 28.04 провести подобные захваты зданий силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей», - написал Тимчук.