Террористы получили задание захватить силовые структуры в 5 населенных пунктах - Тимчук
10:48, 28 апреля 2014Политика
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Террористическим группам в Донбассе поставлена задача захватить 28 апреля здания силовых структур в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.
Сепаратисты получили задание захватить силовые структуры / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тимчук.
Он напомнил, что в Константиновке Донецкой области террористами захвачен горотдел МВД.
«По нашим данным, также террористическим группам в Донбассе поставлена задача от сепаратистского руководства в течение дня 28.04 провести подобные захваты зданий силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей», - написал Тимчук.
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