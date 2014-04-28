Террористы получили задание захватить силовые структуры в 5 населенных пунктах - Тимчук

10:48, 28 апреля 2014
Политика
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Террористическим группам в Донбассе поставлена задача захватить 28 апреля здания силовых структур в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

Сепаратисты получили задание захватить силовые структуры

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тимчук.

Он напомнил, что в Константиновке Донецкой области террористами захвачен горотдел МВД.

«По нашим данным, также террористическим группам в Донбассе поставлена задача от сепаратистского руководства в течение дня 28.04 провести подобные захваты зданий силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей», - написал Тимчук.

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