В МВД заявили, что драку с ультрас в Харькове спровоцировали сепаратисты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

«Почти по завершению мероприятия агрессивно настроенные сторонники федерализации государства пытались напасть на участников акции (на участников шествия за единство Украины – УНИАН), при этом использовали биты, палки и др. Между участниками двух митингов произошла драка. Благодаря своевременному вмешательству работников милиции конфликт удалось локализовать», - говорится в сообщении.

По данным милиции, в результате драки пострадало «несколько человек», а также двое работников милиции. У пострадавших травмы легкой и средней тяжести.

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Главное управление МВД Украины в Харьковской области призвало всех жителей и гостей Харькова соблюдать законы и не нарушать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, ультрас харьковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра» вчера, 27 апреля, провели в центральной части Харькова шествие за единство Украины. В шествии принимали участие, по сведениям милиции, как минимум 5 тыс. человек. В конце марша возле стадиона «Металлист» произошла массовая драка ультрас с почти 300 сторонниками федерализации, в результате которой пострадало несколько человек.